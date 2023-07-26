ВАКС продлил арест экс-главы ГФС Романа Насирова

Высший антикоррупционный суд оставил Насирова под стражей с возможностью внесения залога.

В среду, 26 июля, Высший антикоррупционный суд продлил до 23 сентября срок содержания под стражей бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока содержания под стражей – удовлетворить. Продлить на 60 дней, то есть до 23 сентября 2023 года срок содержания под стражей обвиняемого Романа Насирова», – говорится в решении.

Альтернативой ему определили 261 582 641 грн залога.

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