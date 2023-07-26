ВАКС продовжив арешт ексголови ДФС Романа Насірова

Вищий антикорупційний суд залишив Насірова під вартою із можливістю внесення застави.

У середу, 26 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив до 23 вересня строк тримання під вартою колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

«Клопотання прокурора САП про продовження строку тримання під вартою – задовольнити. Продовжити на 60 днів тобто до 23 вересня 2023 року строк тримання під вартою обвинуваченого Романа Насірова», – йдеться в рішенні.

Альтернативою йому визначили 261 582 641 грн застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.