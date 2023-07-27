Вийшов на вулицю та почав стріляти у перехожих: суд покарав 49-річного чоловіка

За хуліганські дії черкащанин постав перед судом.

У Черкасах засуджено 49-річного чоловіка за хуліганські дії та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

У відомстві зазначають, що зловмисник, рухаючись вулицею Дахнівська у місті Черкаси, зустрів незнайомих йому двох осіб, стосовно яких вчинив хуліганські дії.

«Обвинувачений дістав пістолет для відстрілу гумових куль та почав стріляти в напрямку чоловіків, внаслідок чого заподіяв потерпілим тілесні ушкодження та з місця скоєння злочину втік.

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років», - сказано у повідомленні.

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