Вышел на улицу и начал стрелять в прохожих: суд наказал 49-летнего мужчину

За хулиганские действия черкасчанин предстал перед судом.

В Черкассах осужден 49-летний мужчина за хулиганские действия и причинение телесных повреждений средней тяжести (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник, двигаясь по улице Дахновская в городе Черкассы, встретил незнакомых ему двух человек, в отношении которых совершил хулиганские действия.

«Обвиняемый достал пистолет для отстрела резиновых пуль и начал стрелять в направлении мужчин, в результате чего причинил потерпевшим телесные повреждения и с места совершения преступления скрылся.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет», - сказано в сообщении.

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