УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в Карпаты

Дополнительный поезд назначен в обе стороны.

Источник фото: Karpaty.rocks

В августе «Укрзализныця» запустит дополнительный поезд из Киева в Карпаты, - сообщает пресс-служба компании.

«Усиливаем горное направление дополнительным №227/228 поездом из Киева через Яремче, Ворохту до Ясини!» – говорится в сообщении.

С 6 августа новый поезд №227/228 будет отправляться из Киева по четным дням в 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татаров-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибытие в Ясиню в 10:46.

В обратном направлении, начиная с 7 августа, отправление из Ясини по нечетным дням в 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татаров-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибытие в Киев в 08:10 (по 16.08), 10:33 (с 18.08 по 12.09).

Билеты на эти рейсы уже доступны в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

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