В Одесской области сдетонировали две мины, пострадал дом

Шторм в Черном море привел к повышению минной опасности.

Источник фото: НТА

В Одесской области сегодня, 26 июля, сдетонировали две морские мины, тип которых не удалось установить. В результате этого пострадал дачный дом, – сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Телеграмм-канале.

«Одна взорвалась в том же районе, где и две предыдущие, другую вынесло недалеко от Одессы на самый край воды. В результате этого поврежден дачный дом. Люди не пострадали», – говорится в сообщении.

Глава Одесской ОГА отмечает повышение минной опасности в Черном море.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.