На Одещині здетонували дві міни, постраждав будинок

Шторм у Чорному морі призвів до підвищення мінної небезпеки.

Джерело фото: НТА

В Одеській області сьогодні, 26 липня, здетонували дві морські міни, тип яких не вдалось встановити. Унаслідок цього постраждав дачний будинок, – повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі.

«Одна вибухнула у тому ж районі, де й дві попередні, іншу винесло неподалік Одеси на самий край води. Внаслідок цього пошкоджено дачний будинок. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Глава Одеської ОВА наголошує на підвищенні мінної небезпеки у Чорному морі.

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