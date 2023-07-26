У роботі Monobank знову стався масштабний збій

Увечері 26 липня не працював додаток Monobank.

У середу, 26 липня, у роботі застосунку Мonobank стався збій — не проводилися платежі та не додавалися контакти. Проте через деякий час у більшості користувачів застосунок вже почав працювати.

Деякі користувачі застосунку повідомляли, що у програмі навіть не починалося проведення авторизації для входу. Іншим видавало помилку.

У Мonobank визнали, що стався збій у роботі застосунку, але знову не назвали причин. «Ніколи такого не було і ось знову. Вже працює», – написав у своєму Telegram один із засновників Мonobank Олег Гороховський.

Нагадаємо, це вже другий збій у роботі Мonobank за останній тиждень.

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