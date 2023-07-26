TikTok запустить програму для доставки товарів

У серпні TikTok планує запустити програму електронної комерції для китайських продавців.

Джерело фото: CNN

TikTok планує запустити в серпні програму, яка допоможе китайським торговцям продавати товари по всьому світу, і офіційно розгорне її спочатку для споживачів у США, – повідомляє Reuters.

Як зазначається в матеріалі, прагнучи повторити успіх торгових платформ, таких як Shein і PDD Holdings (PDD.O) Temu в США, китайська платформа для коротких відео надаватиме набір послуг, починаючи від зберігання до доставки для продавців у Китаї.

TikTok належить компанії ByteDance, а її китайський еквівалент Douyin має швидкозростаючий бізнес у сфері електронної комерції в Китаї.

Програма, яку TikTok називає «повним сервісом», вже тестується на таких ринках у Великій Британії.

Але на відміну від Amazon, який зараз продає багато товарів під брендом Amazon на своїй платформі, TikTok наразі не планує продавати власну продукцію.

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