TikTok запустит программу для доставки товаров

В августе TikTok планирует запустить программу электронной коммерции для китайских продавцов.

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TikTok планирует запустить в августе программу, которая поможет китайским торговцам продавать товары по всему миру, и официально развернет ее сначала для потребителей в США, – сообщает Reuters.

Как отмечается в материале, стремясь повторить успех торговых платформ, таких как Shein и PDD Holdings (PDD.O) Temu в США, китайская платформа для коротких видео будет предоставлять набор услуг, начиная от хранения до доставки для продавцов в Китае.

TikTok принадлежит компании ByteDance, а ее китайский эквивалент Douyin имеет быстрорастущий бизнес в сфере электронной коммерции в Китае.

Программа, которую TikTok называет «полным сервисом», уже тестируется на рынках Великобритании.

Но в отличие от Amazon, который сейчас продает много товаров под брендом Amazon на своей платформе, TikTok пока не планирует продавать собственную продукцию.

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