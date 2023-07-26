САП через два дня после разоблачения главы ГСА Алексея Сальникова сообщила, было ли объявлено ему подозрение

НАБУ и САП наконец сообщили, какой процессуальный статус у уличенного председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 июля САП и НАБУ сообщили о разоблачении главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

Однако с тех пор прошло двое суток, и по отношению к Алексею Сальникову больше не было никаких сообщений, в частности, по поводу избрания меры пресечения.

«Судебно-юридическая газета» обратилась с соответствующими запросами на комментарий о процессуальном статусе Алексея Сальникова в НАБУ и САП.

После этого, вечером 26 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура изложила новость о том, что «САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации Украины 24 июля 2023 года».

«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана главе Государственной судебной администрации Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

На сегодняшний день в суд направлено ходатайство об избрании этой подозреваемой меры пресечения.

Как сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил от физического лица 7,5 тыс. дол. США. Часть этих средств ему предстояло оставить себе, а 5 тыс. дол. США вроде бы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

После разоблачения бывшего Председателя Верховного Суда должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с Председателем одного из кассационных судов. В то же время, намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу, отмечает САП.

Автор: Наталья Мамченко

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