Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Персонализированные результаты экзамена 368 кандидатов на должности судей – известны все фамилии

ВККС утвердила результаты выполнения практического задания и всего квалификационного экзамена, далее рейтинг и конкурс на должности судей.

Судьи, планирующие командировку в другой суд, могут подать документы в электронном виде – ВККС

Но согласие на командировку и другие документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью

САП через два дня после разоблачения главы ГСА Алексея Сальникова сообщила, было ли объявлено ему подозрение

НАБУ и САП наконец сообщили, какой процессуальный статус у уличенного председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Зампредседателя НАПК Андрей Вишневский заявил, что председатель НАПК Новиков незаконно уволил его с должности

Считаю принятое решение безосновательным, незаконным и несправедливым, - заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский о приказе об увольнении «в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей».

ВККС утвердила персонализированные результаты 368 кандидатов на должности судей – проходной балл 157,5

В дальнейшем будет определен рейтинг кандидатов на вакантные должности судей.

  1. Публикации
  2. / В Украине

САП через два дня после разоблачения главы ГСА Алексея Сальникова сообщила, было ли объявлено ему подозрение

18:09, 26 июля 2023
НАБУ и САП наконец сообщили, какой процессуальный статус у уличенного председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.
САП через два дня после разоблачения главы ГСА Алексея Сальникова сообщила, было ли объявлено ему подозрение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 июля САП и НАБУ сообщили о разоблачении главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

Однако с тех пор прошло двое суток, и по отношению к Алексею Сальникову больше не было никаких сообщений, в частности, по поводу избрания меры пресечения.

«Судебно-юридическая газета» обратилась с соответствующими запросами на комментарий о процессуальном статусе Алексея Сальникова в НАБУ и САП.

После этого, вечером 26 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура изложила новость о том, что «САП и НАБУ сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации Украины 24 июля 2023 года».

«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана главе Государственной судебной администрации Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 УК Украины.

На сегодняшний день в суд направлено ходатайство об избрании этой подозреваемой меры пресечения.

Как сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил от физического лица 7,5 тыс. дол. США. Часть этих средств ему предстояло оставить себе, а 5 тыс. дол. США вроде бы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем глава ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда. В то же время, задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

После разоблачения бывшего Председателя Верховного Суда должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с Председателем одного из кассационных судов. В то же время, намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные средства лицу, отмечает САП.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області