САП через два дні після викриття голови ДСА Олексія Сальнікова повідомила, чи було оголошено йому підозру

НАБУ і САП нарешті повідомили, який процесуальний статус має викритий голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 липня САП і НАБУ повідомили про викриття голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

Однак з тих пір минуло дві доби, і стосовно Олексія Сальнікова більше не було жодних повідомлень, зокрема, стосовно обрання запобіжного заходу.

«Судово-юридична газета» звернулася з відповідними запитами на коментар щодо процесуального статусу Олексія Сальнікова до НАБУ і САП.

Після цього, ввечері 26 липня,, Спеціалізована антикорупційна прокуратура виклала новину про те, що «САП та НАБУ повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації України 24 липня 2023 року».

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману голові Державної судової адміністрації України. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.



На сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу.



Як вже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.



У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду. Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.



Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі, зазначає САП.

Автор: Наталя Мамченко

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