В работе Monobank снова произошел масштабный сбой

Вечером 26 июля не работало приложение Monobank.

В среду, 26 июля, в работе приложения Мonobank произошел сбой — не производились платежи и не добавлялись контакты. Однако через некоторое время у большинства пользователей приложение уже начало работать.

Некоторые пользователи приложения сообщили, что даже не начиналось проведение авторизации для входа. Другим выдавало ошибку.

В Мonobank признали, что произошел сбой в работе приложения, но снова не назвали причины. «Никогда такого не было и вот опять. Уже работает», – написал в своем Telegram один из основателей Мonobank Олег Гороховский.

Напомним, это уже второй сбой в работе Мonobank за последнюю неделю.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.