На столичній Севастопольській площі на місяць обмежать рух тунелем

Основні роботи дорожники будуть виконувати в нічний час і на вихідних.

Джерело фото: КМДА

У Києві в тунелі на Севастопольській площі частково обмежать рух транспорту із 27 липня до 27 серпня, – повідомляє пресслужба КМДА.

У тунелі розпочинається ремонт дорожнього покриття.

Першому етап триватиме близько 2 тижнів. На цей період рух обмежать у напрямку площі Космонавтів. Потім покриття ремонтуватимуть у зворотному напрямку.

Основні роботи дорожники будуть виконувати в нічний час і на вихідних. У будні працюватимуть на 1 смузі.

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