Комісія оцінила діяльність НАЗК: результати аудиту

Згідно з результатами зовнішнього аудиту, НАЗК задовільно виконало більшість покладених на нього завдань.

У середу, 26 липня, Кабінет Міністрів України оприлюднив результати зовнішнього аудиту діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції за 2020-2021 роки. За оцінкою незалежної комісії, діяльність НАЗК у вказаний період «не була неефективною».

Оцінка комісією всіх критеріїв аудиту показала, що діяльність НАЗК у 2020-2021 роках «загалом не досягла порогу неефективності».

У звіті НАЗК оцінювали за 9 напрямами (об’єктами оцінки) та 237 критеріями. Звіт встановив, що НАЗК виконало 148 (72%) із 206 критеріїв, взятих до уваги. Але при цьому не виконало 58 критеріїв (28%).

Комісія також сформувала для НАЗК 120 рекомендацій, які надалі могли б допомогти підвищити ефективність роботи цього держоргану.

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