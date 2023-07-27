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  1. В Україні

Через Prozorro Market закупили 400 шкільних автобусів на 1,2 млрд

21:19, 27 липня 2023
Замовники шкільних автобусів провели закупівлі з 15 областей країни.
Через Prozorro Market закупили 400 шкільних автобусів на 1,2 млрд
Джерело фото: НУШ
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400 шкільних автобусів для шкіл із 15 областей на суму 1,2 млрд грн вже закуплено через Prozorro Market. Перша партія автобусів вже прибула на Рівненщину, – повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Завдяки Prozorro Market, загальна економія на закупівлях шкільних автобусів складає 11,7 млн грн. Зокрема, вдалося зекономити понад 4 млн грн на закупівлю автобусів для Миколаївської області», – йдеться у повідомленні.

Замовники шкільних автобусів провели закупівлі з 15 областей – Львівської, Київської, Полтавської, Хмельницької, Одеської, Сумської, Дніпропетровської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Миколаївської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Черкаської та Чернівецької.

Наразі підписано 43 договори на закупівлю 400 шкільних автобусів на загальну суму 1,2 млрд гривень. 

Середній термін проведення закупівлі склав 12 днів. Найшвидша закупівля автобусів для Кіровоградщини відбулася за 6 днів, а найбільша – становила 79 автобусів для Львівщини.

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