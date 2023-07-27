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  1. В Украине

Через Prozorro Market закупили 400 школьных автобусов на 1,2 млрд грн

21:19, 27 июля 2023
Заказчики школьных автобусов провели закупки из 15 областей страны.
Через Prozorro Market закупили 400 школьных автобусов на 1,2 млрд грн
Источник фото: НУШ
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400 школьных автобусов для школ из 15 областей на сумму 1,2 млрд грн уже закуплены через Prozorro Market. Первая партия автобусов уже прибыла в Ровенскую область, – сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Благодаря Prozorro Market, общая экономия на закупках школьных автобусов составляет 11,7 млн. грн. В частности, удалось сэкономить более 4 млн. грн на закупку автобусов для Николаевской области», – говорится в сообщении.

Заказчики школьных автобусов провели закупки из 15 областей – Львовской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Николаевской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Черкасской и Черновицкой.

Подписано 43 договора на закупку 400 школьных автобусов на общую сумму 1,2 млрд гривен.

Средний срок проведения закупок составил 12 дней. Быстрая закупка автобусов для Кировоградской области состоялась за 6 дней, а самая большая – составляла 79 автобусов для Львовской области.

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