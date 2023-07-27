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  1. В мире

Экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон нашел внеземной биоматериал в местах падения НЛО

12:23, 27 июля 2023
Бывший агент ЦРУ под присягой заявил, что у Пентагона есть образцы внеземного биоматериала, обнаруженные в упавших космических кораблях.
Экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон нашел внеземной биоматериал в местах падения НЛО
Фото: Getty Images
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В конгрессе США состоялись первые публичные слушания относительно существования внеземных цивилизаций. В ходе них экс-агент ЦРУ Дэвид Граш сообщил, что Пентагон нашел в местах инцидентов с неопознанными летающими объектами (НЛО) биоматериал, передает The Guardian.

Отвечая на вопрос, был ли это биоматериал человека, Граш заявил: «Не человеческий, и это была оценка людей с прямым знанием программы, с которыми я говорил».

При этом он отметил, что сам никогда не видел внеземного тела. Граш также ни разу не видел инопланетный корабль — он говорит, что его выводы основаны на «обширных интервью с высокопоставленными представителями разведки».

По словам Граша, он не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями.

Слушание в конгрессе было вызвано июньским интервью Граша телекомпании NewsStation. В нем экс-агент ЦРУ заявил, что Пентагон в рамках секретной программы якобы смог получить инопланетные космические корабли в «неповрежденном или частично неповрежденном виде».

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