Ексагент ЦРУ заявив, що Пентагон знайшов позаземний біоматеріал у місцях падіння НЛО

Колишній агент ЦРУ під присягою заявив, що Пентагон має зразки позаземного біоматеріалу, виявлені в космічних кораблях, які впали.

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У конгресі США відбулися перші публічні слухання щодо існування позаземних цивілізацій. У ході них ексагент ЦРУ Девід Граш повідомив, що Пентагон знайшов у місцях інцидентів з невідомими літаючими об'єктами (НЛО) біоматеріал, повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи це був біоматеріал людини, Граш заявив: «Не людський, і це була оцінка людей із прямим знанням програми, з якими я говорив».

При цьому він наголосив, що сам ніколи не бачив позаземного тіла. Граш також жодного разу не бачив інопланетний корабель — він каже, що його висновки ґрунтуються на «широких інтерв'ю з високопоставленими представниками розвідки».

За словами Граша, він не з чуток знає про секретні програми, пов'язані з позаземними технологіями.

Слухання у конгресі було викликане червневим інтерв'ю Граша телекомпанії NewsStation. У ньому екс-агент ЦРУ заявив, що Пентагон у рамках секретної програми нібито зміг отримати інопланетні космічні кораблі у «непошкодженому чи частково непошкодженому вигляді».

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