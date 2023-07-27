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МВФ погодив підхід, коли чиновникам не треба декларувати нерухомість в оренді ринковою вартістю менше 130 тисяч грн, - Анастасія Радіна

Однак питання, як будуть визначати справжню вартість орендованого об’єкта – ще потребує доопрацювання, заявила Анастасія Радіна.

Для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном

Антикорупційний комітет Ради рекомендував прийняти в першому читанні законопроект про відновлення декларування, яким спрощується декларування нерухомості і великої зарплати.

У чиновників та посадовців буде три місяці, щоб подати декларацію: для кого передбачили виключення

Хто і коли з посадовців має подати електронну декларацію, - Рада готується схвалити законопроект.

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НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

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  1. В Україні

Кримчан закликають активізуватися в чатботі єВорог задля «бавовни» в Криму

12:42, 27 липня 2023
Чатбот єВорог створений для оперативного інформування про місцезнаходження ворога.
Кримчан закликають активізуватися в чатботі єВорог задля «бавовни» в Криму
Джерело фото: nv.ua
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Мінцифра запустила чатбот єВорог у Telegram. Тепер у відомстві наполегливо закликають долучатися до народної розвідки й примножуйте статистику втрат ворога. Про це пише пресслужба «Дії».

Силам оборони України потрібна інформація про окупантів у Криму, а саме:

  • Ракетні комплекси С-300 та Іскандер
  • Системи зв’язку
  • Розміщення ППО
  • Засоби радіоелектронної боротьби
  • Бензовози
  • Скупчення техніки
  • Переміщення колон техніки
  • Транспортування техніки залізницею
  • Склади з боєприпасами
  • Позиції артилерії

Також просять повідомляти про скупчення особового складу.

Перейти в чатбот єВорог можна і з головного екрана в застосунку «Дія».

Наразі ботом скористалися вже понад 500 тисяч разів.

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