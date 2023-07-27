Кримчан закликають активізуватися в чатботі єВорог задля «бавовни» в Криму

Мінцифра запустила чатбот єВорог у Telegram. Тепер у відомстві наполегливо закликають долучатися до народної розвідки й примножуйте статистику втрат ворога. Про це пише пресслужба «Дії».
Силам оборони України потрібна інформація про окупантів у Криму, а саме:
- Ракетні комплекси С-300 та Іскандер
- Системи зв’язку
- Розміщення ППО
- Засоби радіоелектронної боротьби
- Бензовози
- Скупчення техніки
- Переміщення колон техніки
- Транспортування техніки залізницею
- Склади з боєприпасами
- Позиції артилерії
Також просять повідомляти про скупчення особового складу.
Перейти в чатбот єВорог можна і з головного екрана в застосунку «Дія».
Наразі ботом скористалися вже понад 500 тисяч разів.
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