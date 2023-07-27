Кримчан закликають активізуватися в чатботі єВорог задля «бавовни» в Криму

Чатбот єВорог створений для оперативного інформування про місцезнаходження ворога.

Джерело фото: nv.ua

Мінцифра запустила чатбот єВорог у Telegram. Тепер у відомстві наполегливо закликають долучатися до народної розвідки й примножуйте статистику втрат ворога. Про це пише пресслужба «Дії».

Силам оборони України потрібна інформація про окупантів у Криму, а саме:

Ракетні комплекси С-300 та Іскандер

Системи зв’язку

Розміщення ППО

Засоби радіоелектронної боротьби

Бензовози

Скупчення техніки

Переміщення колон техніки

Транспортування техніки залізницею

Склади з боєприпасами

Позиції артилерії

Також просять повідомляти про скупчення особового складу.

Перейти в чатбот єВорог можна і з головного екрана в застосунку «Дія».

Наразі ботом скористалися вже понад 500 тисяч разів.

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