Воєнком організував схему видачі документів для виїзду за кордон за 20 тисяч грн

На Донеччині викрито механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону. До схеми причетний воєнком, – повідомляє пресслужба ДБР.
Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали «липові» документи для виїзду за кордон, повідомили про підозру.
Клієнти-ухилянти надавали необхідні копії документів, які спільник через месенджер перенаправляв «для оформлення» воєнкому.
Ціна «послуги» становила 20 тисяч гривень з однієї людини.
Рішенням суду начальник комплектування та соціальної підтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.
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