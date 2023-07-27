Воєнком організував схему видачі документів для виїзду за кордон за 20 тисяч грн

Начальник одного з воєнкомів зі спільником «оформлювали» документи для виїзду за кордон.

Джерело фото: ДБР

На Донеччині викрито механізм видачі фіктивних документів для перетину держкордону. До схеми причетний воєнком, – повідомляє пресслужба ДБР.

Начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування Краматорського району та його спільнику, які оформлювали «липові» документи для виїзду за кордон, повідомили про підозру.

Клієнти-ухилянти надавали необхідні копії документів, які спільник через месенджер перенаправляв «для оформлення» воєнкому.

Ціна «послуги» становила 20 тисяч гривень з однієї людини.

Рішенням суду начальник комплектування та соціальної підтримки Краматорського району вже відсторонений від посади.

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