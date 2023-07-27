Военком организовал схему выдачи документов для выезда за границу за 20 тысяч грн

Начальник одного из военкомов с сообщником «оформляли» документы для выезда за границу.

Источник фото: ГБР

В Донецкой области разоблачен механизм выдачи фиктивных документов для пересечения госграницы. К схеме причастен военком, – сообщает пресс-служба ГБР.

Начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района и его сообщнику, оформлявшему «липовые» документы для выезда за границу, сообщили о подозрении.

Клиенты-уклонцы предоставляли необходимые копии документов, которые сообщник через мессенджер перенаправлял для оформления военкома.

Цена «услуги» составила 20 тысяч гривен с одного человека.

Решением суда начальник комплектования и социальной поддержки Краматорского района отстранен от должности.

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