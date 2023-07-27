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  1. В Украине

Украина прекращает бойкот международных соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе

13:39, 27 июля 2023
Украина немного ослабила бойкот относительно спортивных соревнований с участием россиян и белорусов.
Украина прекращает бойкот международных соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе
Источник фото: isport.ua
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Министерство молодежи и спорта Украины решило изменить текст приказа о запрете участия украинским спортсменам в соревнованиях, где присутствуют атлеты из рф или Беларуси. Новый приказ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Теперь участие для украинцев запрещено только в соревнованиях, где выступают представители россии и Беларуси «под своими национальными флагами, и/или используют национальную символику, и/или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к россии или Беларуси».

Таким образом, участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, где выступают россияне или белорусы в нейтральном статусе – теперь разрешено.

Ранее сообщалось, что Беларусь и рф не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2024.

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