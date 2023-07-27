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Для помощи Украине: Мила Кунис и Blizzard продают набор в World of Warcraft

20:45, 27 июля 2023
Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
Для помощи Украине: Мила Кунис и Blizzard продают набор в World of Warcraft
Источник фото: Blizzard
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Американская компания-разработчик и издатель видеоигр Blizzard в сотрудничестве с актрисой Милой Кунис и организацией BlueCheck Ukraine выпустила в World of Warcraft набор из двух любимцев в желто-голубых цветах. Выручка от продажи пойдет на гуманитарную помощь Украине, – сообщается на сайте Blizzard.

В набор входят Санни для World of Warcraft и Флурки для Wrath of the Lich King Classic.

«Золотистый ретривер Санни время от времени гоняется за своим хвостом или… засыпает, если вы делаете перерыв в своих приключениях. Флурки, детеныш мурлока, несет подсолнечник, национальный цветок Украины, и за ним тянется цветная цветочная тропа, когда он путешествует рядом с вами», – говорится в сообщении.

Купить набор можно до 29 августа этого года на сайте Blizzard. Стоимость – 496.

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