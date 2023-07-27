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Для допомоги Україні: Міла Куніс та Blizzard продають набір у World of Warcraft

20:45, 27 липня 2023
Зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.
Для допомоги Україні: Міла Куніс та Blizzard продають набір у World of Warcraft
Джерело фото: Blizzard
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Американська компанія-розробник і видавець відеоігор Blizzard у співпраці з акторкою Мілою Куніс та організацією BlueCheck Ukraine випустила у World of Warcraft набір із двох улюбленців в жовто-блакитних кольорах. Прибуток від продажу піде на гуманітарну допомогу Україні, – повідомляється на сайті Blizzard.

До набору входять Санні для World of Warcraft і Флуркі для Wrath of the Lich King Classic.

«Золотистий ретривер Санні час від часу ганяється за своїм хвостом або... засинає, якщо ви робите перерву у своїх пригодах. Флуркі, дитинча мурлока, несе соняшник, національну квітку України, і за ним тягнеться кольорова квіткова стежка, коли він мандрує поруч із вами», – йдеться у повідомленні.

Придбати набір можна до 29 серпня цього року на сайті Blizzard. Вартість — 496.

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