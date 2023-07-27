Україна припиняє бойкот міжнародних змагань за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі

Україна дещо послабила бойкот щодо спортивних змагань за участі росіян і білорусів.

Джерело фото: isport.ua

Міністерство молоді та спорту України вирішило змінити текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з рф чи Білорусі. Новий наказ було опубліковано на офіційному сайті відомства.

Відтепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають представники рф та Білорусі «під своїми національними прапорами, та/або використовують національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до росії чи Білорусі».

Таким чином, участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі – відтепер дозволена.

Раніше Білорусь та рф не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024.

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