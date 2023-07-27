Крымчан призывают активизироваться в чате еВраг ради «бавовны» в Крыму

Чатбот еВраг создан для оперативного информирования о местонахождении врага.

Источник фото: nv.ua

Минцифра запустила чатбот еВраг в Telegram. Теперь в ведомстве настойчиво призывают приобщаться к народной разведке и умножайте статистику потерь врага. Об этом пишет пресс-служба «Дии».

Силам обороны Украины нужна информация об оккупантах в Крыму, а именно:

Ракетные комплексы С-300 и Искандер.

Системы связи

Размещение ПВО

Средства радиоэлектронной борьбы

Бензовозы

Скопление техники

Перемещение колонн техники

Транспортировка техники по железной дороге

Склады с боеприпасами

Позиции артиллерии

Также просят сообщать о скоплении личного состава.

Перейти в чатбот еВраг можно и с главного экрана в приложении «Действие».

В настоящее время ботом воспользовались уже более 500 тысяч раз.

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