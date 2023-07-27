Крымчан призывают активизироваться в чате еВраг ради «бавовны» в Крыму

Минцифра запустила чатбот еВраг в Telegram. Теперь в ведомстве настойчиво призывают приобщаться к народной разведке и умножайте статистику потерь врага. Об этом пишет пресс-служба «Дии».
Силам обороны Украины нужна информация об оккупантах в Крыму, а именно:
- Ракетные комплексы С-300 и Искандер.
- Системы связи
- Размещение ПВО
- Средства радиоэлектронной борьбы
- Бензовозы
- Скопление техники
- Перемещение колонн техники
- Транспортировка техники по железной дороге
- Склады с боеприпасами
- Позиции артиллерии
Также просят сообщать о скоплении личного состава.
Перейти в чатбот еВраг можно и с главного экрана в приложении «Действие».
В настоящее время ботом воспользовались уже более 500 тысяч раз.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.