Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Парламент в ближайшее время продлит действие военного положения и мобилизации.

Фото: glavred.info

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал внесенные Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем Telegram-канале.

По его словам, законопроекты были поддержаны 17 членами комитета.

Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).

Как отметил нардеп, дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов) и «это произойдет очень скоро».

Ранее мы писали, что 26 июля Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 9532 и 9533.

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