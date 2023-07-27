Зеленський подарував Залужному іменну зброю, фото

У четвер, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час робочої поїздки до Дніпра привітав з минулим днем народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (він народився 8 липня).
Залужного Зеленський нагородив іменною вогнепальною зброєю.
Також Глава держави привітав з минулим днем народження командувача Сухопутних військ Олександра Сирського (26 липня).
Сирському подарував картину, яка «відображає подвиг українських воїнів та повагу до них».
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