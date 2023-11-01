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  1. В Україні

Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення

11:54, 1 листопада 2023
Головнокомандувач ЗСУ закликав українці не довіряти змісту цих повідомлень.
Залужний попередив, що від його імені невідомі надсилають провокативні повідомлення
Фото: espreso.tv
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний попередив громадян, що від його імені невідомі надсилають прохання про допомогу та провокативні пропозиції. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Він попросив усіх, хто отримав подібні повідомлення від його імені, не довіряти їхньому змісту.

«Наголошую: Акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем «Валерій Залужний» тощо. Усі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)», – написав він.

Раніше ми писали, що Зеленський подарував Залужному іменну зброю.

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