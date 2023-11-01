Митники не допустили до обігу в Україні 64-тисячної партії заборонених електронних сигарет

На кордоні з Молдовою митники зупинили фургон, що перевозив заборонені електронні сигарети та інші приховані товари.

Джерело фото: Державна митна служба України

На пункті пропуску «Старокозаче» на українсько-молдовському кордоні митники завадили спробі ввезення в Україну багатотисячної партії електронних сигарет, – повідомляє Державна митна служба України.

На пункт пропуску прибув транспортний засіб з Італії, який був підданий митному огляду. Під час огляду виявили велику кількість незадекларованих електронних пристроїв для паління, а саме 53 000 пристроїв ELFBAR різних моделей та 11 000 електронних пристроїв GORD та VOZOL, загальною кількістю 64 000 одиниць.

Позапланова перевірка також розкрила спробу водія фургона приховати від митного контролю значні партії інших товарів. Зараз митники визначають кількість та вартість цих товарів і складають протокол про порушення митних правил.

Митники нагадують, що з 11 липня 2023 року в Україні набрав чинності закон, який забороняє введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що мають характерний запах та смак, викликаний додаванням або комбінацією добавок, таких як фрукти, прянощі, трави, алкоголь, цукерки, ментол або ваніль. Заборонено також додавати в рідини вітаміни, кофеїн, таурин та інші добавки, які можуть призводити до неправдивих переконань щодо користі для здоров'я чи асоціюються з енергетичними властивостями.

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