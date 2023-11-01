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  1. В Украине

Таможенники не допустили к обороту в Украине 64-тысячной партии запрещенных электронных сигарет

20:46, 1 ноября 2023
На границе с Молдовой таможенники остановили фургон, перевозивший запрещенные электронные сигареты и другие скрытые товары.
Таможенники не допустили к обороту в Украине 64-тысячной партии запрещенных электронных сигарет
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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На пункте пропуска "Староказачье" на украинско-молдавской границе таможенники помешали попытке ввоза в Украину многотысячной партии электронных сигарет, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

На пункт пропуска прибыло транспортное средство из Италии, которое было подвергнуто таможенному досмотру. Во время осмотра обнаружили большое количество незадекларированных электронных устройств для курения, а именно 53 000 устройств ELFBAR различных моделей и 11 000 электронных устройств GORD и VOZOL, общим количеством 64 000 единиц.

Внеплановая проверка также раскрыла попытку водителя фургона скрыть от таможенного контроля значительные партии других товаров. Сейчас таможенники определяют количество и стоимость этих товаров и составляют протокол о нарушении таможенных правил.

Таможенники напоминают, что с 11 июля 2023 года в Украине вступил в силу закон, который запрещает введение в оборот электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, имеющих характерный запах и вкус, вызванный добавлением или комбинацией добавок, таких как фрукты, пряности, травы, алкоголь, конфеты, ментол или ваниль. Запрещено также добавлять в жидкости витамины, кофеин, таурин и другие добавки, которые могут приводить к ложным убеждениям о пользе для здоровья или ассоциируются с энергетическими свойствами.

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