Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей

Сначала будут распределяться дела, дисциплинарное производство по судьям в которых начато, однако не завершено

Как известно, с 1 ноября 2023 года Высший совет правосудия возобновляет распределение дисциплинарных жалоб на судей.

До формирования на конкурсной основе автономной Службы дисциплинарных инспекторов рассмотрение дисциплинарных жалоб будут осуществлять члены Высшего совета правосудия.

Также напомним, что из-за изменений в законодательстве Высший совет правосудия не осуществлял рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей с августа 2021 года.

В настоящее время в Раде правосудия накопилось 12 366 жалоб на судей.

При этом 2 800 жалоб, это фактически одинаковые жалобы, касающиеся одних и тех же судей и касающихся одних и тех же эпизодов.

31 октября Высший совет правосудия утвердил Изменения в Положение об автоматизированной системе распределения дел (определение члена ВСП-докладчика).

В ВСП отметили, что сначала будут распределяться дела, дисциплинарное производство по которым начато, однако не завершено. Таких жалоб около 800.

Далее автораспределению будут подлежать жалобы на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Затем будут последовательно распределять около 11 500 жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года.

При этом жалобы разных заявителей в отношении одного и того же судьи или жалобы в отношении судей разных судебных инстанций, которые осуществляли судопроизводство по одному судебному делу, будут распределяться члену Высшего совета правосудия, определенному системой для проверки первой такой жалобы, проверка которой членом Совета не завершена. По состоянию на 31 октября 2023 насчитывается около 2800 таких дел.

Параллельно будет осуществляться распределение новых дел и материалов, поступающих в Высший совет правосудия с 1 ноября 2023 года.

В соответствии с изменениями не распределяются поступившие члену Высшего совета правосудия дела:

1) за один месяц до истечения полномочий члена ВСП;

2) за 5 рабочих дней до начала отпуска члена ВСП, продолжительность которого составляет не менее 14 календарных дней;

3) за 3 рабочих дня до начала отпуска члена ВСП, продолжительность которого составляет менее 14 календарных дней;

4) в период отпуска члена ВСП;

5) за один рабочий день до командировки члена ВСП;

6) в дни пребывания члена ВСП в командировке;

7) в период временной нетрудоспособности члена ВСП;

8) при остановке полномочий члена ВСП;

9) в других предусмотренных законодательством случаях, когда член ВСП не может осуществлять свои полномочия.

Жалобы на дисциплинарные проступки судей (дисциплинарные жалобы), дисциплинарные дела, жалобы на решение соответствующего органа о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора не распределяются члену Высшего совета правосудия за два месяца до окончания полномочий члена ВСП.

Дисциплинарные жалобы распределяются между членами Высшего совета правосудия, входящими в состав Дисциплинарных палат ВСП.

Жалобы на решение Дисциплинарных палат по дисциплинарным делам распределяются между членами Высшего совета правосудия, не входившими в состав Дисциплинарной палаты при принятии обжалуемого решения.

Материалы об увольнении судьи с должности, а также перевод, командировка судьи распределяются члену Высшего совета правосудия, на рассмотрении которого уже находятся материалы об увольнении судьи с должности по другим основаниям, или о назначении, переводе, командировке.

Если член Высшего совета правосудия является участником распределяемого дела (жалобщик или лицо, в отношении которого подана жалоба), такой член Высшего совета правосудия не участвует в распределении такого дела.

Требование члена Дисциплинарной палаты, который не согласен с решением Дисциплинарной палаты об отказе в открытии дисциплинарного дела, в случае длительного отсутствия такого члена Дисциплинарной палаты по болезни или в связи с отпуском (более 30 дней) или в случае его увольнения или прекращения полномочий между членами Высшего совета правосудия, не входившими в состав Дисциплинарной палаты при принятии этого решения.

Результатом автоматизированного определения члена Высшего совета правосудия для проведения проверки является протокол, созданный автоматизированной системой. Доступ к корректировке протокола автоматического определения члена ВСП автоматически блокируется автоматизированной системой.

Автор: Наталья Мамченко

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