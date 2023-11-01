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Какие есть статусы заявлений в электронном суде: разъяснение

11:32, 1 ноября 2023
Заявления, поданные в суд из электронного кабинета через электронный суд, имеют ряд статусов.
Какие есть статусы заявлений в электронном суде: разъяснение
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили, какие статусы заявлений есть в электронном суде и что о них нужно знать.

Заявления, поданные в суд из электронного кабинета (через электронный суд), имеют следующие статусы:

«Черновик»

На данном этапе можно редактировать заявление путем перемещения на различные шаги его формирования.

  «Подписание»

На данном этапе разрешает только подписать заявление и направить его в суд. Редактирование заявления на статусе «Подписание» невозможно.

  «Отправлено»

Статус указывает, что заявление было подписано и направлено в суд.

  «Отправлен сторонам»

Статус указывает, что заявление было направлено только сторонам. Для отправки в суд необходимо нажать кнопку Подписать и отправить в суд.

  «Доставлено» (синим цветом)

Статус указывает на то, что заявление ожидает принятия АСДС суда, в который оно было направлено.

  «Доставлено» (голубым цветом)

Статус указывает на то, что заявление было успешно принято в АСДС суда.

  «Ошибка обработки»

Данный статус имеют заявления, не доставленные в АСДС суда. Указанные статусы могут возникать в результате нестабильной работы сети при отправке заявлений в АСДС суда как на стороне пользователя, так и на стороне АСДС.

В случае возникновения такого статуса пользователю необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 044-492-70-10, поскольку ситуация требует отдельного анализа.

  «Отказно в регистрации»

Статус появляется в результате отказа в регистрации заявления в АСДС суда по определенным причинам. Текст причины отказа должен поступать пользователю по электронному адресу в раздел «Сообщения» электронного кабинета.

«Зарегистрировано»

Статус отражается при регистрации дела на основе поданного заявления в АСДС суда. В дальнейшем, дело, которое было зарегистрировано, а также все документы, добавленные в дело, будут отображаться в разделе «Дела».

Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.

Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.

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