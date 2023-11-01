Какие есть статусы заявлений в электронном суде: разъяснение

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили, какие статусы заявлений есть в электронном суде и что о них нужно знать.
Заявления, поданные в суд из электронного кабинета (через электронный суд), имеют следующие статусы:
«Черновик»
На данном этапе можно редактировать заявление путем перемещения на различные шаги его формирования.
«Подписание»
На данном этапе разрешает только подписать заявление и направить его в суд. Редактирование заявления на статусе «Подписание» невозможно.
«Отправлено»
Статус указывает, что заявление было подписано и направлено в суд.
«Отправлен сторонам»
Статус указывает, что заявление было направлено только сторонам. Для отправки в суд необходимо нажать кнопку Подписать и отправить в суд.
«Доставлено» (синим цветом)
Статус указывает на то, что заявление ожидает принятия АСДС суда, в который оно было направлено.
«Доставлено» (голубым цветом)
Статус указывает на то, что заявление было успешно принято в АСДС суда.
«Ошибка обработки»
Данный статус имеют заявления, не доставленные в АСДС суда. Указанные статусы могут возникать в результате нестабильной работы сети при отправке заявлений в АСДС суда как на стороне пользователя, так и на стороне АСДС.
В случае возникновения такого статуса пользователю необходимо обратиться в службу технической поддержки по номеру 044-492-70-10, поскольку ситуация требует отдельного анализа.
«Отказно в регистрации»
Статус появляется в результате отказа в регистрации заявления в АСДС суда по определенным причинам. Текст причины отказа должен поступать пользователю по электронному адресу в раздел «Сообщения» электронного кабинета.
«Зарегистрировано»
Статус отражается при регистрации дела на основе поданного заявления в АСДС суда. В дальнейшем, дело, которое было зарегистрировано, а также все документы, добавленные в дело, будут отображаться в разделе «Дела».
Ранее сообщалось, как будет действовать суд при отсутствии с 18 октября у заявителя электронного кабинета, - разъяснение.
Проверить наличие электронного кабинета у пользователя можно по ссылке.
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