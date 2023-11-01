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  1. Суд інфо

Які є статуси заяв у електронному суді: роз’яснення

11:32, 1 листопада 2023
Заяви, подані до суду з електронного кабінету через електронний суд, мають низку статусів.
Які є статуси заяв у електронному суді: роз’яснення
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» пояснили, які є статуси заяв у електронному суді та що про них треба знати.

Заяви, подані до суду з електронного кабінету (через електронний суд), мають наступні статуси:  

«Чернетка»

На даному етапі дозволяється редагувати заяву шляхом переміщення на різні кроки її формування.

 «Підписання»

На даному етапі дозволяє лише підписати заяву та направити її до суду. Редагування заяви на статусі «Підписання» неможливе.

 «Відправлено»

Статус вказує на те, що заяву було підписано та направлено до суду.

 «Надіслано сторонам»

Статус вказує на те, що заяву було направлено лише сторонам. Для відправки до суду необхідно необхідно натиснути кнопку Підписати та відправити до суду.

 «Доставлено» (синім кольором)

Статус вказує на те, що заява очікує на прийняття АСДС суду, до якого вона була направлена.

 «Доставлено» (блакитним кольором)

Статус вказує на те, що заяву було успішно прийнято до АСДС суду.

 «Помилка обробки»

Даний статус мають заяви, які не були доставлені до АСДС суду. Вказані статуси можуть виникати внаслідок нестабільної роботи мережі під час відправки заяв до АСДС суду як на стороні користувача, так і на стороні АСДС.

У разі виникнення такого статусу, користувачеві необхідно звернутись до служби технічної підтримки за номером 044-492-70-10, оскільки ситуація потребує окремого аналізу.

 «Відмовлено в реєстрації»

Статус з’являється внаслідок відмови в реєстрації заяви в АСДС суду за певних причин. Текст причини відмови має надходити користувачеві на електронну адресу у розділ «Повідомлення» електронного кабінету.

«Зареєстровано»

Статус відображається у разі реєстрації справи на основі поданої заяви в АСДС суду. У подальшому, справа, що була зареєстрована, а також всі документи, що були додані до справи, будуть відображатись у розділі «Справи».

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Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.

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