Чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника: роз’яснення

У ДПС зазначили, що вихідна допомога у зв’язку зі звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію, оподатковується ПДФО за ставкою 18%

Податкова служба в Одеській області інформує, чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника.

Зазначається, що відповідно до пп. 14.1.48 ПКУ заробітна плата для цілей розд. ІV ПКУ – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Згідно з пп. «з» пп. 165.1.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України від 22.10.1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями.

Винятки, передбачені пп. 165.1.1 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Відповідно до п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, вихідна допомога у зв’язку зі звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію, оподатковується за ставкою 18%.

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