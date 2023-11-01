Чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника: роз’яснення

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

КСУ визнав неконституційним припис закону державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції стосовно безальтернативності штрафу

Вказаний припис безальтернативно передбачає, що на особу, яка вперше вчинила правопорушення із введення в обіг товарів або яку згідно із законом вважають такою, що ввела в обіг товари, які не відповідають установленим вимогам, має бути накладений штраф 51 000 грн.

НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Господарський суд Києва наклав на позивача штраф 13,4 тисячі грн за спробу маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями

Суд визнав дії позивача зловживанням процесуальними правами – такими, що вчинені з метою маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та фактично зводяться до «обрання» судді, який буде здійснювати розгляд справи.

Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

  1. В Україні

Чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника: роз’яснення

18:44, 1 листопада 2023
У ДПС зазначили, що вихідна допомога у зв’язку зі звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію, оподатковується ПДФО за ставкою 18%
Чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника: роз’яснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Податкова служба в Одеській області інформує, чи оподатковується ПДФО сума вихідної допомоги при звільненні працівника. 

Зазначається, що відповідно до пп. 14.1.48 ПКУ заробітна плата для цілей розд. ІV ПКУ – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Згідно з пп. «з» пп. 165.1.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України від 22.10.1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями.

Винятки, передбачені пп. 165.1.1 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Відповідно до п. 167.1 ПКУ ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 – 167.5 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, вихідна допомога у зв’язку зі звільненням працівника, в тому числі при виході на пенсію, оподатковується за ставкою 18%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео