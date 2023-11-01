Північний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає провідного консультанта та двох провідних спеціалістів.

Північний апеляційний господарський суд повідомив, що у суді є низка вакантних посад.

Серед них:

- водій (господарський відділ),

- провідний консультант (канцелярія),

- провідний спеціаліст відділу забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів*,

- провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень*.

⠀*У зв’язку зі спрощеною процедурою прийняття на державну службу під час воєнного стану, конкурс на зайняття вакантної посади не проводиться.

«Резюме просимо надсилати на офіційну електронну адресу суду: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 230-06-51», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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