Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.
Среди них:
- водитель (хозяйственный отдел),
- ведущий консультант (канцелярия),
- ведущий специалист отдела обеспечения автоматизированного распределения, контроля и мониторинга выполнения документов*,
- ведущий специалист отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*.
*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.
«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.
Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.
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