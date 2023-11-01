Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет ведущего консультанта и двух ведущих специалистов.

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Среди них:

- водитель (хозяйственный отдел),

- ведущий консультант (канцелярия),

- ведущий специалист отдела обеспечения автоматизированного распределения, контроля и мониторинга выполнения документов*,

- ведущий специалист отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*.

*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.

«Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.