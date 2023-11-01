В Дії временно недоступна Помощь для ВПЛ, после - услуга заработает по-новому: что изменится

1 ноября обновляется комплексная услуга Помощь для ВПЛ.

Источник фото: koda.gov.ua

С 1 ноября услуга "Помощь для ВПЛ" временно недоступна в онлайн-сервисе "Дія". Министерство социальной политики Украины совместно с "Дія" проводит обновление сервисов с целью улучшения предоставления услуг для ветеранов и участников операций (ВПЛ). Ожидается, что после обновления, доступ к этой услуге станет еще удобнее и эффективнее, - сообщает Минцифра.

Пока служба в "Дії" недоступна, граждане, которые нуждаются получить справку ВПЛ или оформить помощь, могут это сделать офлайн. Нововведения включают:

Возможность подавать заявление сразу на всю семью, включая детей, мужа и жену.

Выплаты помощи будут получать дети ВПЛ, которые родились после переезда семьи.

Изменение условий выплат, с фокусом на гражданах, которые находятся в сложных обстоятельствах.

Граждане, которые ранее получали помощь, будут продолжать ее получать в течение нескольких месяцев. Правительство расширило срок выплат до 1 августа следующего года. После этого помощь будет предоставляться только тем гражданам, которые соответствуют новым условиям.

Услуги для ВПЛ, такие как изменение фактического проживания и отмена статуса ВПЛ, будут продолжать работать в "Дії" как раньше.

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