Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду про те, що за вчинення підлеглими позивача військовослужбовцями районного відділу УСБУ протиправного нападу на військовослужбовців прикордонної служби, відповідальність несе також їх командир.

Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

Призовники можуть отримати відстрочку від строкової служби, військовозобов`язані – від служби за призовом під час мобілізації, - Верховний Суд розглянув справу студента, який хотів виїхати за кордон.

Рішення українських судів повинні сприйматися в усьому цивілізованому світі як справедливі – голова Верховного Суду

Станіслав Кравченко попросив українських суддів дотримуватися високих стандартів правосуддя.

ВККС затвердила програму іспиту для конкурсу на посади суддів апеляційних судів

Стало відомо, з чого буде складатися іспит в апеляційні суди.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

У Дії тимчасово недоступна Допомога для ВПО, після – послуга запрацює по-новому: що зміниться

14:22, 1 листопада 2023
1 листопада оновлюється комплексна послуга Допомога для ВПО.
У Дії тимчасово недоступна Допомога для ВПО, після – послуга запрацює по-новому: що зміниться
Джерело фото: koda.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 1 листопада послуга «Допомога для ВПО» тимчасово недоступна в онлайн-сервісі «Дія». Міністерство соціальної політики України спільно з «Дія» проводить оновлення сервісів з метою поліпшення надання послуг для ветеранів та учасників операцій (ВПО). Очікується, що після оновлення, доступ до цієї послуги стане ще зручнішим і ефективнішим, – повідомляє Мінцифра.

Поки служба в «Дії» недоступна, громадяни, які потребують отримати довідку ВПО або оформити допомогу, можуть це зробити офлайн. Нововведення включають:

  • Можливість подавати заяву одразу на всю родину, включаючи дітей, чоловіка та дружину.
  • Виплати допомоги отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сім'ї.
  • Зміна умов виплат, з фокусом на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Громадяни, які раніше отримували допомогу, продовжуватимуть її отримувати протягом кількох місяців. Уряд розширив термін виплат до 1 серпня наступного року. Після цього допомога буде надаватися лише тим громадянам, які відповідають новим умовам.

Послуги для ВПО, такі як зміна фактичного проживання та скасування статусу ВПО, продовжуватимуть працювати в «Дії» як раніше.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео