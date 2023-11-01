У Дії тимчасово недоступна Допомога для ВПО, після – послуга запрацює по-новому: що зміниться

1 листопада оновлюється комплексна послуга Допомога для ВПО.

Джерело фото: koda.gov.ua

З 1 листопада послуга «Допомога для ВПО» тимчасово недоступна в онлайн-сервісі «Дія». Міністерство соціальної політики України спільно з «Дія» проводить оновлення сервісів з метою поліпшення надання послуг для ветеранів та учасників операцій (ВПО). Очікується, що після оновлення, доступ до цієї послуги стане ще зручнішим і ефективнішим, – повідомляє Мінцифра.

Поки служба в «Дії» недоступна, громадяни, які потребують отримати довідку ВПО або оформити допомогу, можуть це зробити офлайн. Нововведення включають:

Можливість подавати заяву одразу на всю родину, включаючи дітей, чоловіка та дружину.

Виплати допомоги отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сім'ї.

Зміна умов виплат, з фокусом на громадянах, які перебувають у складних обставинах.

Громадяни, які раніше отримували допомогу, продовжуватимуть її отримувати протягом кількох місяців. Уряд розширив термін виплат до 1 серпня наступного року. Після цього допомога буде надаватися лише тим громадянам, які відповідають новим умовам.

Послуги для ВПО, такі як зміна фактичного проживання та скасування статусу ВПО, продовжуватимуть працювати в «Дії» як раніше.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.