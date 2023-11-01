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  1. В Україні

Вночі ворог поцілив у нафтопереробний завод у Кременчуці: у Повітряних силах повідомили подробиці «шахедної» атаки

11:50, 1 листопада 2023
Пріорітетом атаки в ніч на 1 листопада була Полтавська область.
Вночі ворог поцілив у нафтопереробний завод у Кременчуці: у Повітряних силах повідомили подробиці «шахедної» атаки
Фото: Філіп Пронін
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У ніч на 1 листопада росія вкотре запустила ударні дрони по Україні. Зафіксовано влучання  у нафтопереробний завод у Кременчуці. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Пріоритетом нічної "шахедної" атаки для окупантів була Полтавська область. Дрони запускалися в декілька хвиль, виходили групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів", - пояснив він.

Ігнат додав, що російські підрозділи не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

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