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  1. В Україні

НКРЕКП запустила Реєстр учасників оптового енергетичного ринку

10:58, 1 листопада 2023
Наразі до Реєстру учасників оптового енергетичного ринку входить 15 підприємств.
НКРЕКП запустила Реєстр учасників оптового енергетичного ринку
Фото: mind.ua
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Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомила, що запустила Реєстр учасників оптового енергетичного ринку. Про це йдеться на офіційному сайті НКРЕКП.

На виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» НКРЕКП забезпечила функціонування Реєстру учасників оптового енергетичного ринку та 01.11.2023 вперше оприлюднила Реєстр відповідно до Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.10.2023 № 1812.

Раніше затвердили Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

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