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НКРЭКУ запустила Реестр участников оптового энергетического рынка

10:58, 1 ноября 2023
В настоящее время в Реестр участников оптового энергетического рынка входит 15 предприятий.
НКРЭКУ запустила Реестр участников оптового энергетического рынка
Фото: mind.ua
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что запустила Реестр участников оптового энергетического рынка. Об этом говорится на официальном сайте НКРЭКУ.

Во исполнение положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках» НКРЭКУ обеспечила функционирование Реестра участников оптового энергетического рынка и 01.11.2023 впервые обнародовала Реестр в соответствии с Порядком регистрации участников оптового энергетического рынка, утвержденного НКРЭКУ от 04.10.2023 № 1812.

Ранее утвердили порядок регистрации участников оптового энергетического рынка.

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