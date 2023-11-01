НКРЭКУ запустила Реестр участников оптового энергетического рынка

В настоящее время в Реестр участников оптового энергетического рынка входит 15 предприятий.

Фото: mind.ua

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что запустила Реестр участников оптового энергетического рынка. Об этом говорится на официальном сайте НКРЭКУ.

Во исполнение положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по предотвращению злоупотреблений на оптовых энергетических рынках» НКРЭКУ обеспечила функционирование Реестра участников оптового энергетического рынка и 01.11.2023 впервые обнародовала Реестр в соответствии с Порядком регистрации участников оптового энергетического рынка, утвержденного НКРЭКУ от 04.10.2023 № 1812.

Ранее утвердили порядок регистрации участников оптового энергетического рынка.

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