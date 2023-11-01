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Европе нужно, чтобы ЕС распространялся на весь континент – Зеленский

11:31, 1 ноября 2023
Зеленский в 30-летие Маастрихтского договора призвал расширить ЕС на весь континент без всяких "серых зон".
Европе нужно, чтобы ЕС распространялся на весь континент – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия Маастрихтского договора высказал пожелание о расширении Европейского Союза на весь европейский континент.

В своем официальном аккаунте в Twitter, Зеленский отметил, что "сегодня Европейскому Союзу исполняется 30 лет. Учредительный Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года, осуществив надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу".

Кроме того, он отметил, что Европейский Союз должен расшириться на весь континент.

"Европе нужно, чтобы ЕС распространялся на весь континент, без всяких серых зон. Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен, что мы не упустим такой особый момент", - добавил президент.

Маастрихтский договор, который вступил в силу 1 ноября 1993 года, был важным шагом в создании Европейского Союза. Он установил основные принципы сотрудничества между странами-членами и развитие европейской интеграции.

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