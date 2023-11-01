ВСП временно отстранил судью Коминтерновского райсуда Одесской области Павла Доброва от осуществления правосудия

Павла Доброва временно отстранили от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Фото: НАБУ

Высший совет правосудия частично удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко и временно до 30 ноября 2023 года отстранил судью Коминтерновского районного суда Одесской области Павла Доброва от совершения правосудия в связи с его правосудием. Об этом говорится на сайте ВСП.

Отмечается, что Павел Добров подозревается в выражении должностным лицом, занимающим ответственное положение, просьбы предоставить неправомерную выгоду для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения и получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Сообщение о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений судье совершено 30 сентября 2023 года.

2 октября Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей П. Доброва.

Ранее мы писали подробности задержания судьи Коминтерновского райсуда Одесской области Павла Доброва.

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