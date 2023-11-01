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  1. Суд інфо

ВРП тимчасово відсторонила суддю Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва від здійснення правосуддя

10:41, 1 листопада 2023
Павла Доброва тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності.
ВРП тимчасово відсторонила суддю Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва від здійснення правосуддя
Фото: НАБУ
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Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та тимчасово, до 30 листопада 2023 року, відсторонила суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Павла Доброва від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Про це йдеться на сайті ВРП. 

Зазначається, що Павло Добров підозрюється у висловленні службовою особою, яка займає відповідальне становище, прохання надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень судді здійснено 30 вересня 2023 року.

2 жовтня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою П. Доброва.

Раніше ми писали подробиці затримання судді Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

29 вересня у САП повідомили про викриття судді Павла Доброва після отримання ним майже 50 тис. гривень, а також про те, що судді інкримінують скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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