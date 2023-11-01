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Європі потрібно, щоб ЄС поширювався на весь континент – Зеленський

11:31, 1 листопада 2023
Зеленський у 30-річчя Маастрихтського договору закликав розширити ЄС на весь континент без жодних «сірих зон».
Європі потрібно, щоб ЄС поширювався на весь континент – Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський з нагоди 30-річчя Маастрихтського договору висловив побажання щодо розширення Європейського Союзу на весь європейський континент.

У своєму офіційному акаунті в Twitter, Зеленський зазначив, що «сьогодні Європейському Союзу виповнюється 30 років. Засновницький Маастрихтський договір набув чинності 1 листопада 1993 року, здійснивши сподівання багатьох поколінь на мирну та об'єднану Європу».

Крім того, він зазначив, що Європейський Союз має розширитися на весь континент.

«Європі потрібно, щоб ЄС поширювався на весь континент, без жодних сірих зон. Наше політичне покоління здатне це забезпечити, і я впевнений, що ми не змарнуємо такий особливий момент», – додав президент.

Маастрихтський договір, який набув чинності 1 листопада 1993 року, був важливим кроком у створенні Європейського Союзу. Він встановив основні принципи співпраці між країнами-членами та розвиток європейської інтеграції.

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