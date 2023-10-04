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  1. В Україні

В Україні затвердили Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку

16:09, 4 жовтня 2023
Реєстрація учасників оптового енергетичного ринку розпочнеться з 15 жовтня.
В Україні затвердили Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 4 жовтня прийняла Постанову «Про затвердження Порядку реєстрації учасників оптового енергетичного ринку». Про це йдеться на офіційному сайті Комісії.

Проєкт Постанови розроблений на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX (Закон про REMIT) з метою впровадження процедури реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Вказаним документом визначається:

процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку;

перелік інформації, необхідної для здійснення реєстрації (реєстраційна форма);

публічна частина реєстру учасників оптового енергетичного ринку, яка буде оприлюднюватися на офіційному вебсайті НКРЕКП;

ведення НКРЕКП реєстру учасників оптового енергетичного ринку;

процедура виключення учасника оптового енергетичного ринку із реєстру учасників оптового енергетичного ринку.

У НКРЕКП зазначили, що процедура реєстрації учасників оптового енергетичного ринку розпочнеться з 15 жовтня 2023 року.

З 1 лютого 2024 року операції з оптовими енергетичними продуктами можуть здійснювати виключно особи, які зареєструвалися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку реєстрації.

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