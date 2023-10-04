Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Станіслав Кравченко озвучив пропозиції до законопроектів про реформування Великої Палати Верховного Суду

Зокрема він запропонував, щоб голова Верховного Суду не входив до складу Великої Палати Верховного Суду за посадою.

Станіслав Кравченко про робочі групи у Верховному Суді: головне, щоб діяльність суддів у робочих групах не суперечила діяльності органів суддівського самоврядування

Пленум підтримав створення п’яти робочих груп у Верховному Суді.

Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

  1. Суспільство

Netflix планує підвищити ціни на підписку: що відомо

22:00, 4 жовтня 2023
Ціни можуть зрости на кількох ринках у всьому світі, перш за все у США та Канаді.
Netflix планує підвищити ціни на підписку: що відомо
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Стримінговий сервіс Netflix планує підвищити ціни на підписку за кілька місяців після закінчення страйку акторів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що ціни можуть зрости на кількох ринках у всьому світі, перш за все у США та Канаді.

За останній рік вартість підписки без реклами в основних стрімінгових сервісів зросла приблизно на 25%, оскільки сервіси намагаються вийти на прибутковість та спонукають клієнтів, які орієнтуються на ціну, переходити на рекламну версію підписки.

Нещодавня хвиля підвищення цін сталася після того, як розважальні компанії втратили мільярди доларів, витрачаючи значні кошти на контент, водночас зберігаючи низькі ціни на свої послуги в гонитві за швидким зростанням.

Великі стрімінгові платформи намагаються залучати підписників за допомогою спортивних трансляцій. Зокрема Disney+ обговорює запуск нову спортивну підписку за межами США, Warner Bros. Discovery планує додати спортивні трансляції до свого сервісу Max, а Apple TV+ пропонує сезонну підписку на американську футбольну лігу — MLS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду