Netflix планує підвищити ціни на підписку: що відомо

Ціни можуть зрости на кількох ринках у всьому світі, перш за все у США та Канаді.

Стримінговий сервіс Netflix планує підвищити ціни на підписку за кілька місяців після закінчення страйку акторів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що ціни можуть зрости на кількох ринках у всьому світі, перш за все у США та Канаді.

За останній рік вартість підписки без реклами в основних стрімінгових сервісів зросла приблизно на 25%, оскільки сервіси намагаються вийти на прибутковість та спонукають клієнтів, які орієнтуються на ціну, переходити на рекламну версію підписки.

Нещодавня хвиля підвищення цін сталася після того, як розважальні компанії втратили мільярди доларів, витрачаючи значні кошти на контент, водночас зберігаючи низькі ціни на свої послуги в гонитві за швидким зростанням.

Великі стрімінгові платформи намагаються залучати підписників за допомогою спортивних трансляцій. Зокрема Disney+ обговорює запуск нову спортивну підписку за межами США, Warner Bros. Discovery планує додати спортивні трансляції до свого сервісу Max, а Apple TV+ пропонує сезонну підписку на американську футбольну лігу — MLS.

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