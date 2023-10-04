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  1. В Україні

Коли потрібно відшкодовувати працівникові моральну шкоду у разі мобінгу: відповідь Держпраці

22:21, 4 жовтня 2023
Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівникові провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у т. ч. внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), підтверджено судовим рішенням.
Коли потрібно відшкодовувати працівникові моральну шкоду у разі мобінгу: відповідь Держпраці
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи має право працівник, щодо якого вчинявся мобінг, на компенсацію нанесеної йому шкоди.

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівникові провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

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